Napoli-Inter | Inzaghi costretto al cambio Probabile formazione – TS

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Simonealin, Alessandro Bastoni non è al meglio e non sarà rischiato dal primo minuto. Difesa nuova, lada Tuttosport.– Affaticamento muscolare agli adduttori per Alessandro Bastoni, che ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e l’altra parte da solo. Il giocatore dell’ha subito la partita con la Lazio e rimarrà in panchina nella finale contro il. Simoneovviamente alin difesa. Giocherà Stefan de Vrij al centro con Francesco Acerbi spostato a sinistraa controllare le scorribande dell’ex Matteo Politano. Il resto delle ...

Alessandro Bastoni in dubbio per la finale di Supercoppa italiana Napoli-Inter . Il difensore ha accusato un affaticamento muscolare può rimanere ... (inter-news)

Lautaro Martinez vince ininterrottamente da 4 anni e non sembra aver voglia di fermarsi. In Napoli-Inter cerca il primo trofeo da capitano ... (inter-news)

Napoli-Inter si gioca per la finale della Supercoppa Italiana 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della ... (inter-news)

... capace di cedere finora sul proprio campo solo ae Torino nonostante là davanti fatichi a ...bianconeri andranno a caccia della sesta vittoria consecutiva mettendo ulteriore pressione all', ...Solidali i club - da Riad è arrivata tra le altre la condanna di- e molti giocatori, sia del Milan che di altre squadre. Come l'Udinese, chiamata in causa da Maignan e definita "...Alla finale di Supercoppa Italiana sono arrivate le due squadre favorite. Ma per il match che assegnerà il trofeo, quello tra i campioni d’Italia del Napoli e l’Inter vincitrice della Coppa Italia, su ...Il Napoli questa sera sfiderà l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana, un trofeo che gli azzurri vogliono portare a casa. Il Napoli alle ore 20 scenderà in campo contro l'Inter, match valido per ...