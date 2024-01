Napoli-Inter | i diffidati in Serie A per la Supercoppa Italiana No squalificati

(Di lunedì 22 gennaio 2024)si giocherà alle 20 oraall’Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita), per la finale di2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per la partita di stasera, senzae coiche se ammoniti salterebbero la prossima giornata diA.-LAZIO lunedì 22 gennaio ore 20 (finale: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Pasquale Mazzocchi (in caso di ammonizione squalifica in Lazio-diA): nessuno: Nicolò ...

“Quelli del l’Inter sono sempre contenti in campo. Del resto, l’Inter è in testa, o comunque seconda ma con la partita in meno, ci mancherebbe altro ... (sportface)

Napoli-Inter sono pronte allo scontro decisivo per la finale di Supercoppa Italiana. Alessandro Alciato individua un elemento per ciascuna squadra ... (inter-news)

Novità importanti sull'infortunio di Nico Gonzalez in vista della sfida tra la Fiorentina e l'. Ecco la situazione attuale in casa viola Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, ......, formazioni ufficiali finale Supercoppa italiana(3 - 4 - 3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. ...sarà in tribuna ad assistere alla finale di Supercoppa tra Napoli e Inter, rispettivamente vincitrice dello scudetto e della Coppa Italia. Accanto a lui ci saranno tante ex stelle del nostro calcio, ...Mario Rui partirà dalla panchina per la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter. Il terzino azzurro ha un piccolo problema, come rivela su X il giornalista Carlo Alvino: "Mario Rui soffre già ...