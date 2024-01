Napoli-Inter | giocano Zerbin e Mazzocchi Ngonge in panchina

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sono state comunicate anche le formazioni ufficiali della sfida tradi Supercoppa Italiana per quella che sarà la finale della competizione che si giocherà in Arabia Saudita alle ore 20:00 italiane Formazioni(3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus;, Lobotka, Cajuste,; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disp.: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Zielinski,, Lindstrom, D’Avino, Ostigard, Gioielli, Gaetano, Raspadori. All. Mazzarri(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi L'articolo ilsta.

Ci siamo, stasera verrà assegnata la Supercoppa italiana. A contendersela, in finale, Napoli e Inter. Gli azzurri in semifinale hanno battuto la Fiorentina, mentre i nerazzurri la Lazio. La partita inizierà alle ore 20.