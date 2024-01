Napoli-Inter | finale Supercoppa Italiana | tv in chiaro | streaming | formazioni | pronostici

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è ladellae si gioca lunedì alle 20:00: probabili, tv in. Non ha riservato sorprese il nuovo format della, non più la solita gara secca tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia ma una sorta di Final Four in cui a giocarsi la finalissima c’erano anche Lazio e Fiorentina, rispettivamente seconda classificata nell’ultimo campionato e finalista della coppa nazionale. Nelle due semifinali, le due “intrusi”, se così possiamo definirli, non sono riusciti a sovvertire i, perdendo con lo stesso risultato (3-0) controe ...

Si sofferma sulla strategia che l'deve adottare contro ilnella finale di Supercoppa Tancredi Palmeri nel suo editoriale per Linterista. Questi i passaggi principaliNotizie Calcio - L'Arabia Saudita dove stasera ilsi giocherà la Supercoppa in finale contro l'è da qualche mese a questa parte la nuova dimora di Kalidou Koulibaly , ex difensore azzurro, che si è trasferito all' Al - Hilal lo scorso ...Anche se in campionato ha 20 punti di ritardo rispetto all'Inter, il Napoli ci crede. Hanno ...Adesso la Juventus, con o senza paraocchi da cavalli, non vede più nessuno. Prima in classifica davanti all’Inter e per almeno una settimana, come non le capitava dall’estate 2020 e dall’ultimo dei 9 ...