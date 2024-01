Napoli-Inter da oro | Mazzarri sfida Inzaghi | le cose cambiano ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La finalissima, questa sera alle 20 italiane. A Riyad,tra i campioni d’Italia e i detentori della Coppa Italia.contro. DUELLO FINALE ? L’attesa è finita, stasera, finalissima di Supercoppa italiana. L’ultimo atto della prima edizione del trofeo con la formula spagnola della final four: i campioni d’Italia in carica contro i detentori dell’ultima Coppa Italia. Entrambe hanno spazzato via in semifinale le rispettive avversarie, la Fiorentina il, e la Lazio l’. Ora la finale.controper l’onore, il prestigio e i soldi. Chi vince incasserà otto milioni di euro, chi perde solo cinque. Il tecnico del, 10 ...