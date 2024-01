Napoli-Inter | clamoroso Rapuano | ammonisce Rrahmani e perdona i brutti falli di Calhanoglu e Acerbi

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Supercoppa Italiana, prestazione dell’arbitromessa in discussione per la gestione dei cartellini durantesi stanno affrontando in Arabia Saudita per la finale di Supercoppa Italiana. L’arbitro designato èdella sezione di Rimini. La direzione di gara del fischietto romagnolo sta suscitando numerose polemiche, in particolare per la gestione dei cartellini. Al 15esimonon sanziona un fallo evidente su Kvaratskhelia, lasciando proseguire il gioco. L’azione mette in difficoltà il portiere Gollini. È un episodio simile al fallo di Lautaro Martinez su Lobotka nella sfida di campionato tra le due squadre. Il tecnico delMazzarri protesta in maniera vibrante e viene ammonito verbalmente dal quarto ...