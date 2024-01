Napoli-Inter | attenzione Bastoni Dumfries scalpita! La probabile formazione – Sky

(Di lunedì 22 gennaio 2024) È il giorno di, finale di Supercoppa Italiana 2023-2024. Simone Inzaghi nella scelta dellaufficiale terrà conto di diversi fattori, su tutti la stanchezza dopo la semifinale vinta 3-0 contro la Lazio. A tal proposito, secondo quanto riportato da Sky potrebbe riposare Alessandro, mentre sulla fascia potrebbe rivedersi Denzel. Di seguito la. LE ULTIME – Il giorno della finale è arrivato: questa sera a Riyadh si gioca l’ultimo atto della Supercoppa Italiana. L’sfida ildopo le rispettive vittorie contro Lazio e Fiorentina, entrambe con un tris di gol che hanno permesso alle due formazioni di scendere in campo per il match che assegnerà il trofeo, questa sera all’Al-Awwal Park Stadium alle ...

Walter Mazzarri presenta la sempre più vicina sfida fra Napoli e Inter, valida per la finale di Supercoppa italiana in quel di Riyadh. Manca ormai ... (spazionapoli)

Walter Mazzarri presenta la sempre più vicina sfida fra Napoli e Inter, valida per la finale di Supercoppa italiana in quel di Riyadh. Manca ormai ... (spazionapoli)

A Mediaset: "Inutile fare pronostici. Non mi aspettavo un'così in forma" Ci12/12/2023 - Champions League /- Braga / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Walter Mazzarri L'allenatore del, Walter Mazzarri ha parlato a ...All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al - Awaal Stadium,si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa. SEGUI LA DIRETTA LIVE SU...“Forza Gigi. Siamo tutti con te”. Anche il Napoli ha voluto dedicare un pensiero, a poche ore dalla finale di Supercoppa contro l’Inter, a Gigi Riva. ‘Rombo di Tuono’ è stato ricoverato d’urgenza ...Napoli-Inter si gioca per la finale della Supercoppa Italiana 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto alle 20 ora ...