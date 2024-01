Napoli-Inter | arriva la conferma di Sky | il titolare salta la finale

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si avvicina sempre più la sfida fraed, con ladi Sky che spaventa i tifosi. Ilsalterà infatti la. In quel di Riyadh il clima comincia a farsi incandescente, e non solo a causa delle ormai risapute temperature caratteristiche dell’Arabia Saudita. Manca infatti sempre meno al calcio d’inizio delladi Supercoppa italiana fra, in programma questa sera alle ore 20 tra le mura dell’Al-Awwal Stadium. Un impianto che si preannuncia essere quindi sold-out dopo il flop della prima gara e la ripresa nella seconda semi, che non fa quindi altro che asserire all’importanza della sfida sopracitata. Proprio da Riyadh cominciano dunque a giungere le prime news sull’imminente incontro, ...

L'accordo dovrebbe essere formalizzato nella giornata del 23 gennaio all'indomani della finale di Supercoppa fra. PLAYLIST VIDEODue personalità forti, che vennero a contrasto dopo unal 'San Paolo'. ' De Laurentiis non mi vorrebbe Non ha i soldi per me' , fu la risposta dello Special One alle dichiarazioni del ...Napoli-Inter sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming sull'app Infinity. Appuntamento quindi alle 20 sul quinto canale. Dopo le vittorie rispettivamente contro Fiorentina e Lazio, ...Saranno Napoli e Inter a giocarsi il primo trofeo stagionale del calcio italiano. Nello stadio di Riyad i campioni d’Italia e gli odierni capiclassifica si incroceranno nell’ultimo atto della ...