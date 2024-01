Napoli-Inter 0-1 primo tempo 0-0 | il tabellino

RIAD " Prima dell'inizio del secondo tempo della finale di Supercoppa ,si sono riunite in un minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva . La decisione di farlo al termine dell'intervallo è stata presa perché la notizia della morte del campione era arrivata ...L'omaggio durante la partitaper Gigi Riva passato alla storia per lo scudetto vinto con la maglia del Cagliari nel 1970 . Nessuno ha segnato come lui 35 reti in 42 partite. Il 7 ...Riad, 22 gen. - (Adnkronos) - L'Inter vince la Supercoppa italiana. Nella finale disputata all'Al-Awwal di Riad i nerazzurri sconfiggono per 1-0 il Napoli grazie a un gol di Lautaro Martinez al 91'.Nel corso della ripresa della finale di Supercoppa Napoli-Inter, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone è stato espulso, dopo aver commesso fallo sull'avversario. Già ammonito, ha ricevuto il secondo g ...