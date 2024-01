Napoli-Inter 0-1 | la pagella | Gollini provvidenziale | l' arbitro Rapuano condiziona la gara

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Terza vittoria di fila e ottava in totale per l'in Supercoppa. Nella finale disputata all'Al-Awwal Stadium di Riad i nerazzurri superano 1-0 ilgrazie a un gol al 91' del...

La prima final four di Supercoppa italiana si chiude con la vittoria dell'grazie al gol nel recupero del capitano Lautaro Martinez . A Riyadh, però, si è visto molto ...(3 - 4 - 2 - 1) ...Il cordoglio per la scomparsa del popolare calciatore non poteva che arrivare sul campo di Riad, dove si è disputata la finale di Supercoppa Italiana tra. Il grande campione è stato ...RIYADH - Napoli-Inter (0-1), finale di Supercoppa italiana, ecco le pagelle di "Napoli Magazine". LE PAGELLE DI "NAPOLI MAGAZINE" NAPOLI (3-4-3): GOLLINI: Segue il match con attenzione, bene tra i ...(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'Inter batte il Napoli 1-0 e vince la Supercoppa italiana per la terza volta consecutiva. A decidere la finale giocata a Riad una rete di Lautaro Martinez al ...