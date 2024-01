Napoli-Inter 0-0 LIVE | miracolo di Gollini su Arnautovic

(Di lunedì 22 gennaio 2024) All’Al-Awaal Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Al-Awaal Stadium,si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa. SEGUI LA DIRETTASUNEWS 24

Nicolò Barella è stato ammonito al 55? di Napoli-Inter . Si tratta di un giallo pesante per il giocatore, che era diffidato e salterà la gara in casa ... (inter-news)

Il difensore centrale della Lazio ha infatti saltato la semifinale di Supercoppa italiana contro l'per un problema alla spalla. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lo ...All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al - Awaal Stadium,si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa. SEGUI LA DIRETTA LIVE SU...17' Costruzione dell’Inter viziata da un possibile fallo su Kvaratskhelia, giudicato dal direttore di gara regolare, poi palla per Lautaro Martinez che non riesce a girarla verso lo specchio ...Cambia il corso della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Atorno al minuto sessanta, infatti, l'arbitro Rapuano ha espulso il Cholito Simeone in seguito a un'entrata su Acerbi. " E' una vergogna.