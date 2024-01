Napoli-Inter 0-0 LIVE | espulso Simeone

(Di lunedì 22 gennaio 2024) All’Al-Awaal Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Al-Awaal Stadium,si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa. SEGUI LA DIRETTASUNEWS 24

Episodio da MOVIOLA in Napoli-Inter . Giovanni Simeone è stato espulso all’ora di gioco per un doppio cartellino giallo. Rapuano è noto per essere ... (sportface)

Nicolò Barella è stato ammonito al 55? di Napoli-Inter . Si tratta di un giallo pesante per il giocatore, che era diffidato e salterà la gara in casa ... (inter-news)

All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al - Awaal Stadium,si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa. SEGUI LA DIRETTA LIVE SU...SUPERCOPPAA inizio del secondo tempo della finale di Supercoppa tra Inter e Napoli, le squadre hanno osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Riva, all'età di 79 anni."FIGC e Lega Serie A faranno osservare all'inizio del secondo tempo della EA SPORTS FC Supercup un minuto di silenzio per ricordare uno dei campioni più amati della storia del calcio italiano". Lo ha ...