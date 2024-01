Napoli-Inter 0-0 LIVE | Dimarco vicino al gol

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la finale di Supercoppa italiana 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match travalido per la finale di Supercoppa. Dirige la sfida l'arbitro Rapuano. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...Ecco tutti gli affari ufficiali in Serie A fin qui CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI IN DIRETTA -LIVE TIAGO DJALO' alla Juventus (dal Lille) Il difensore classe 2000 si trasferisce a ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Napoli-Inter: è la resa dei conti per gli azzurri di Mazzarri che stasera di giocano la finale di Supercoppa. Un trofeo che restituirebbe morale alla squadra partenopea per il prosieguo della stagione ...