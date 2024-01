Napoli-Inter 0-0 LIVE | ci prova Lautaro

Ci siamo, stasera verrà assegnata la Supercoppa italiana. A contendersela, in finale,. Gli azzurri in semifinale hanno battuto la Fiorentina, mentre i nerazzurri la Lazio. La partita inizierà alle ore 20. Segui tutti gli aggiornamenti in ...All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al - Awaal Stadium,si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa. SEGUI LA DIRETTA LIVE SU...Beppe Marotta parla così si microfoni di Sportmediaset, poco prima dell’inizio della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. VITTORIA – «Vincere questa partita significherebbe tanto, è la quarta ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...