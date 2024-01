Napoli-Inter 0-0 LIVE | annullato il gol di Lautaro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) All’Al-Awaal Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Al-Awaal Stadium,si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa. SEGUI LA DIRETTASUNEWS 24

Ci siamo, stasera verrà assegnata la Supercoppa italiana. A contendersela, in finale,. Gli azzurri in semifinale hanno battuto la Fiorentina, mentre i nerazzurri la Lazio. La partita inizierà alle ore 20. Segui tutti gli aggiornamenti in ...Ritengo sia corretta questa finale,se lo meritano, giocano un buon calcio e sono di esempio anche all'estero. Sulla difesa a tre Il pensiero va lì ma non mi piace perdere due esterni ...30' - Simeone atterra con decisione Mkhitaryan, punizione per l'Inter. 28' - Cajuste guadagna il fondo sulla sinistra e serve Kvaratskhelia, fermato da Pavard. 27' - Intensità e qualche colpo duro, ma ...Manca poco all'inizio di Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana. Parola ai protagonisti, con l'Inter che davanti al microfono schiera l'amministratore delegato area sport Beppe Marotta. Queste le ...