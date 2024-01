Napoli | espulso Simeone | ecco quale partita salta

Peggio di così non poteva andare la prima di Mazzocchi con la maglia del Napoli . L'esterno ex Salernitana , all'esordio assoluto in azzurro, è stato ... (247.libero)

Nella gara della 19ª giornata di Serie A, il Napoli viene schiantato per 1 - 0 dal Torino . La squadra di Mazzarri rimane in 10 al 50' per ... (247.libero)

Episodio da MOVIOLA in Napoli-Inter . Giovanni Simeone è stato espulso all’ora di gioco per un doppio cartellino giallo. Rapuano è noto per essere ... (sportface)

All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al - Awaal Stadium,e Inter si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa. SEGUI LA DIRETTA LIVE SU INTER NEWS ...Fioccano gialli tanto che alla mezz'or a della ripresa vieneper doppia ammonizione, l'attaccante del, Giovanni Simeone60' - Espulso Simeone! Doppio giallo per il Cholito ... Sfuma una potenziale azione offensiva per l'Inter. 58' - Primo cambio per il Napoli: Ostigard rileva Zerbin. 57' - Thuram arriva sul pallone ...