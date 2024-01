Napoli | donna scippata e trascinata per strada tra i passanti terrorizzati VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 Scippo in pieno centro adove due uomini, a bordo di uno scooter, hanno scippato un cellulare ad una30enne che stava camminando per, trascinandola per alcuni metri per poi fuggire verso il quartiere di Forcella. Proprio in quel momento stava passando un’auto civetta dei carabinieri del Nucleo Operativo del quartiere Stella che si sono messi sulle tracce dei due balordi. Uno è stato individuato grazie ad un’impronta digitale ritrovata sul mezzo, mentre si cerca ancora l’altro complice. Lo scippo La rapina si è consumata nel centralissima Piazza Garibaldi, dove lastava camminando sul marciapiede in prossimità di alcuni cartelloni di segnaletica per lavori in corso. I due scippatori sono saliti sul marciapiede e uno dei due ha afferrato il telefonino della ...