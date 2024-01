Napoli | con l’Inter l’ultima di Zerbin in azzurro | tutto fatto per il trasferimento al Monza con Popovic

La conferma del giornalista esperto di calcio Mercato non lascia dubbi, il Napoli continua a lavorare in ottica Mercato Una finale guadagnata grazie ... (spazionapoli)

Sky Sport – Bastoni out contro il Napoli : subentra De Vrij Secondo le testimonianze di Sky, a dare forfait per la finale di Supercoppa ... (forzazzurri)

... l'ultima due giorni fa in provincia di'Provincia di, appena due giorni fa: ancora ... Continua De Palma : 'Lavoriamo di concertoi nostri referenti locali, siamo supportati dalle ...Inoltre, prosegue l'organizzazionesede a Parigi, "le prossime spending review - che ... LAB24 Campi Flegrei, così il Supervulcano minacciaScopri di più STRUMENTI Comparatore di tariffe ...In secondo luogo, perché l'Inter sarà pure seconda per la classifica, ma con una partita in meno da giocare non è stata ancora scavalcata da nessuno". "E poi, se vogliamo essere ancora più espliciti, ...Il suo contratto con il Benfica scade a giugno ... Il secondo è che su Rafa Silva si stanno muovendo altri club (anche alcuni italiani, Roma e Napoli) e aspettare l’estate significherebbe rischiare di ...