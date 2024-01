Napoli | baritono del San Carlo e spazzino volontario | «Così aiuto la mia città»

Per carità, solo una casistica cinematografica, precisa Enrico Pignatiellomancato al San ... A Riadde ha dato una svolta al, ammette don Peppino parcheggiatore allusivo. E' accaduto ...Per carità, solo una casistica cinematografica, precisa Enrico Pignatiellomancato al San Carlo.Per una volta, per l'Erasmus non sono partiti gli studenti ma i loro insegnanti: un gruppetto vivace e determinato di docenti dell'Istituto superiore “a indirizzo raro” Caselli che, alla guida del ...La bellezza, del resto, è parte del suo dna. Per lavoro, quello vero, fa il cantante lirico al Teatro San Carlo, baritono per essere precisi. In questi giorni sta preparando i Vespri Siciliani di ...