Musumeci | Le isole minori sono territori fragili

(Di lunedì 22 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2024 "La verità è che siamo abituati a guardare allecon occhi diversi: le guardiamo dal punto di vista paesaggistico, ambientale e ce ne ricordiamo e le apprezziamo soprattutto nei mesi estivi. Non è così per i loro abitanti. Le condizioni di chi vive in queidiverse rispetto a quelle dei cittadini che vivono nel continente. Citanti disagi dal punto di vista della sanità, istruzione, i trasporti soprattutto nei mesi invernali. Dal punto di vista della sicurezza delo, lee vulnerabili. In caso di emergenza le operazioni di soccorso saranno inesorabilmente più complicate a causa della natura ...

... Nello, annuncia l'introduzione di nuovi standard di sicurezza per le operazioni di attracco nelleminori. Un bando dettagliato sarà presentato durante una conferenza stampa domani ...'Ormai - ha osservato il ministro- appare fin troppo chiaro che leminori, per la loro natura, sono le più esposte ai rischi. Non è più possibile voltarsi dall'altra parte'.«Quello che presentiamo questa mattina è il più robusto progetto dal punto di vista finanziario di prevenzione mai realizzato in Italia sulle isole minori ... il ministro per la Protezione civile ...(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2024 "Oggi mettiamo a dipsozione con questa iniziatva portata avanti dal Dipartimento Casa Italia e da quello della Protezione Civile un bando per i sindaci delle isol ...