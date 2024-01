Mozambico Ghana | orario | dove vederla e probabili formazioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 gennaio 2024), oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa:, oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa del gruppo B. Ultima chiamata per Kudus e compagni per provare a centrare la qualificazione al prossimo turno. Non sarà semplice per la squadra allenata da Hughton perché dovranno sperare anche in un passo falso dell’Egitto per provare ad arrivare secondi. Un punto conquistato dalle duedopo due partite, gara decisiva per il futuro che potrebbe anche voler dire salutare il torneo per entrambe. Andiamo a vedere le, l’vedere ...