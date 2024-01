Mourinho | addio Roma e tradimento? Con chi sta trattando | una bomba sulla Serie A

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Joséal Napoli come prossima tappa della carriera dopo l'alla? Lache avrebbe del clamoroso è stata lanciata dal Times. Il portoghese, secondo il tabloid inglese, avrebbe individuato nella squadra di Aurelio De Laurentiis la prossima tappa della sua carriera e per questo avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di organizzare, tra questa e la prossima settimana, un incontro col numero uno del club azzurro. De Laurentiis e Mendes sono legati da amicizia datata e per questo non ci sarebbe bisogno di prendere appuntamento a, ma forse, conin fase di trasloco, sarebbe anche più semplice farli incontrare nei nuovi uffici della FilmAuro, nel cuore della Capitale. Ma per un arrivo dial Napoli il fattore ...