MotoGp | ecco la nuova Ducati Desmosedici GP24 E Bagnaia avverte Marquez | “Abbiamo una bella scimmia” – FOTO

Ancora non si dà pace Jorge Martin per come è andata a finire la stagione in MotoGP . Le ultime gare, tra Indonesia e Valencia, con due cadute che lo ... (metropolitanmagazine)

MADONNA DI CAMPIGLIO - Un motore ancora più potente, guidabile, affidabile. Una nuova carena. Ducati , con la Gp24 , prenota un altro titolo mondiale di- il terzo consecutivo - e prova a scacciare i comprensibili timori per l'arrivo di Marc Marquez in sella alla "rossa" del team Gresini . Perché il Cannibale sarà pure un demonio di pilota, ...tutte le ...È stata presentata a Madonna di Campiglio in occasione dell’evento Campioni in Pista, in coda alle presentazioni dei team MotoGP e Superbike. In attesa della gamma di modelli che arriverà sul mercato ...MotoGP Campioni in Pista Ducati - E' stata presentata oggi a Madonna di Campiglio la Ducati che affronterà la MotoGP 2024 con il Campione in carica Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Il pilota piemonte ...