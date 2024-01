MotoGP Ducati | Bagnaia | “Sentito differenze positive nei test” Bastianini | “Subito a mio agio sulla moto 2024”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In occasione dell’evento “Campioni in pista”, in scena a Madonna di Campiglio, in Trentino, dove verranno svelate le nuove Desmosedici Gp24, tanti protagonisti hanno preso la parola. “Il livello dellaGP continua ad alzarsi. Ktm e Aprilia sono cresciute molto, Honda e Yamaha faranno uno step in avanti e poi avere ottoin griglia può essere sia un bene che un male. Ho imparato che in determinate situazioni è meglio mantenere la tranquillità perché poi i risultati comunque arrivano.? Abbiamofin dadelle, sono soddisfatto” ha dichiarato Pecco. Contento anche l’altro pilota, Enea, che ha spiegato: “Fin dalla prima volta in cui sono salito in sella alla ...