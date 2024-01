Motociclismo | il Mugello aumenta la sicurezza | nuovi cordoli | ampliate le vie di fuga

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’autodromo delalza il livello di. Negli ultimi mesi è stato abbattuto il muro che affiancava il rettilineo principale e la striscia d’erba che lo costeggiava. L’intervento è stato messo a punto su richiesta del Motomondiale, che aveva anche proposto di spianare il dosso che si trova al termine del rettilineo, per paura che possa fare da trampolino. La modifica però sarebbe stata troppo invadente e si è quindi deciso di allargare la via di. Lavori anche alle curve Poggio Secco, Arrabbiata 2 e Palagio, dove sono stati montati issimiomologati da FIA e FIM. Modifiche per l’Arrabbiata 1, dove ora la zona di via dioccupa 1500 metri quadri. Paolo Poli, direttore dell’Autodromo, afferma: “Ladi una pista non è un ...

