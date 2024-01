“Morto al fronte ucraino” | l’ultima menzogna filorussa Crosetto | “Fake news sul colonnello Castiglia”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La prematura scomparsa del tenentedei Bersaglieri, Claudioè diventata materia di discussione nelle chat filorusse. Tra Telegram e X (ex Twitter) i commenti dei complottisti sulla guerra in Ucraina hanno inventato una morte sul. Nelle notizie che sono rimalzate sui Social, infatti, l’ufficiale dell’Esercito viene dato perdurante una missione all’estero. Niente di tutto questo. In realta, il tenentein provincia di Varese, ad appena 45 anni, per cause naturali che prescindono da qualsiasi conflitto, tantomento dalla guerra tra Ucraina e Russia. La nota di: “Cinichesulla morte del nostro ...