Morti i navy seals Usa scomparsi sulla nave iraniana | incubo escalation

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Due soldati deiSeal statunitensi,nel Golfo di Aden all'inizio di questo mese, non sono stati ritrovati e il loro status è stato cambiato da dispersi a deceduti. Lo riferiscono i funzionari militari. I soldati delle forze speiciali d'assalto Usa sonodopo essere saliti a bordo di unain un'operazione dell'11 gennaio vicino alla costa somala. Lo riporta il Comando Centrale degli Stati Uniti su X. "Piangiamo la perdita dei nostri due guerrieri della Naval Special Warfare e onoreremo per sempre il loro sacrificio e il loro esempio. Le nostre preghiere sono rivolte alle famiglie, agli amici, alla Marina degli Stati Uniti e all'intera comunità delle operazioni speciali durante questo periodo», ha affermato in una nota il comandante generale del Centcom, Michael Erik ...