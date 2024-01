Morte Riva | la Federcalcio annuncia il minuto di raccoglimento in tutti i campionati

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ladi Gigiha scosso il mondo del calcio. La, per commemorarlo, rende noto che “verrà osservato undiprima delle gare diin programma da domani a tutto il fine settimana. Il calcio italiano piange uno dei suoi più grandi campioni: Gigi, alias Rombo di Tuono, tra gli attaccanti più forti dii tempi e miglior marcatore della storia della Nazionale con 35 gol. Leggendaria bandiera del Cagliari, con cui ha collezionato 315 presenze vincendo uno Scudetto. nella stagione 1969/70, ha fatto innamorare i tifosi sardi e quelli di tutta Italia indossando la maglia azzurra come una seconda pelle. Primo calciatore cagliaritano a essere convocato in Nazionale, dove ha ...