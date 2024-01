Morte Riva | Gravina | “Scosso e addolorato | ci lascia un monumento nazionale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Sonoe profondamente. Il calcio italiano è in lutto perché ci hati un vero e proprio. Gigiha incarnato il mito dell’uomo libero e del calciatore straordinario: il suo orgoglio, la sua classe e il suo senso di giustizia hanno unito generazioni e appassionato milioni di persone”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, ricordando Gigia pochi minuti dalla notizia della scomparsa del leggendario attaccante: “‘Rombo di Tuono’ ha legato all’Azzurro la sua straordinaria carriera da atleta e da dirigente, grazie a lui abbiamo vinto l’Europeo del 1968 e il Mondiale del 2006. Chi ha avuto, come me, la fortuna di conoscerlo oggi perde un amico e un punto di riferimento importante”. ...