Morte Gigi Riva | medici | “Avremmo eseguito subito angioplastica | ma mancava suo consenso | voleva parlarne prima coi familiari”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ilrio di Emodinamica dell’ospedale Brotzu di Cagliari parla di, deceduto poche ore fa: “La situazione coronarica era sicuramente molto grave, trattandosi di una sindrome coronarica acuta in un quadro di stabilizzazione abbiamo suggerito di fare un’”. Il direttore Bruno Loi spiega: “l’se il paziente avesse dato il. Purtroppo questo non è avvenuto e non si possono fare interventi contro la volontà del paziente e quindi abbiamo dovuto aspettare. Lui avrebbe volutocoi suoi. Purtroppo queste situazioni possono precipitare anche improvvisamente e in quella situazione diventa poi difficile intervenire. Purtroppo è ...

... Napoli e Inter si sono riunite in un minuto di silenzio per ricordareRiva . La decisione di farlo al termine dell'intervallo è stata presa perché la notizia delladel campione era ...Lei era già separata ma aveva un marito" Leggi ancheRiva e il trionfo nell'Europeo del '68: in Nazionale mai nessuno come lui MortoRiva, ricoverato a Cagliari nel reparto di cardiologia ...Gigi Riva è morto questa sera per le conseguenze di un malore che lo aveva colto nella notte tra lunedì e martedì mentre si trovava nella sua abitazione.La voce al telefono tradisce l'emozione e il dolore per la perdita di un amico, prima ancora che di un compagno di squadra. Giancarlo De Sisti ricorda Gigi Riva, "questa sorta di dio greco che per mol ...