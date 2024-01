Morte Gigi Riva | le prime reazioni | i commenti di Gravina e Abodi

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il mondo del calcio piange ladi, ex calciatore di Cagliari e Nazionale italiana, e iniziano ad arre i primi messaggi di cordoglio. “Sono scosso e profondamente addolorato” per ladi. “Il calcio italiano è in lutto perché ci ha lasciati un vero e proprio monumento nazionale”. Lo afferma il presidente della Figc, Gabriele. Poi il ricordo del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, al Tg1: “è molto di più di rombo di tuono, piangiamo l’uomo, il professionista. Rappresentava un cacio di altri tempi. Il nostro compito è tenerlo in vita e che il calcio possa tenere quella dimensione umana. L’auspicio é che si possa concretizzare con l’inizio dei lavori dello stadio di Cagliari che ...