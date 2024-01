Morte Gigi Riva | i medici | “ha rifiutato l’intervento di angioplastica”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Iniziano ad arre i primi dettagli dopo ladi, ex calciatore di Cagliari e Nazionale. Le condizioni del 79enne sono peggiorate dopo un iniziale malore ed è morto alle 19.10 del 22 gennaio 2024 all’ospedale Brotzu di Cagliari. “E’ stato ricoverato alle 3 del mattino, era affetto da tempo da una vasculopatia pluridistrettuale. E’ stato ricoverato nel reparto di cardiologia per una sindrome coronarica acuta. E’ stato sottoposto alle 10.30 di oggi a una coronarografia che ha evidenziato una gravissima malattia coronarica. Gli è stato proposto un intervento dicoronarica che ha. È stato informato dei rischi che comportava e haper potersi consultare coi familiari”, spiegano i vertici dell’ospedale. “Quando mi ha chiesto ...

Riva è uno che sta in quel ristretto gruppo di sportivi, il cui valore è andato oltre quello, ... la suaci coglie impreparati, perché se il calciatore ha fatto sognare cinquanta anni fa, l'...E' stata una fortuna averlo conosciuto", dice all'Adnkronos il compagno di squadra diRiva in Nazionale. "Oggi è un giorno molto triste. Ho avuto il privilegio di conoscere e frequentare...Gigi Riva è morto all’età di 79 anni. Rombo di Tuono si era sentito male ed era ricoverato in ospedale a Cagliari. LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – Gigi Riva, ex attaccante della Nazionale e del… Leggi ...Cagliari, 22 gen. - (Adnkronos) - I tentativi del primario di Cardiologia del Brotzu di Cagliari sono stati vani, nessuno è riuscito a salvare Gigi Riva. Lui ha fatto il suo dovere, ma ha provato sens ...