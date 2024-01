Morte Andreea Rabciuc | il fidanzato indagato per omicidio Cosa sappiamo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In un casolare nelle campagne di Castelplani è stato scoperto un cadavere che secondo gli inquirenti sarebbe quello della 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 a Montecarotto, in provincia di Ancona. Si aggrava la posizione del compagno Simone Gresti, unico, sinora per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, e a carico del quale si ipotizza ora l'volontario. “Simone è choccato - dice l'avvocato - e si proclama estraneo ai fatti, come del resto ha sempre sostenuto”

... appartengano ad. Nonostante il lungo tempo trascorso, il Pubblico ministero spera di conoscere anche cause e data dellae se, come sembra, quei resti siano stati portati in un secondo ...... unaviolenta, un'overdose, un malore. Solo l'esame autoptico potrà dare risposte, forse, considerate le condizioni del corpo. Chi èRabciuc, la ragazza scomparsa a JesiRabciuc,...Gli esami su ossa e brandelli di abbigliamento, rinvenuti su una scala, dovranno chiarire anche le cause della morte e dove sia realmente avvenuta. Il casolare di Castelplanio è distante poche ...CASTELPLANIO «Ho pregato tanto che mia figlia mi mandasse un messaggio dicendo che era da qualche parte, che non poteva tornare da me, ma almeno così avrei saputo che era viva.