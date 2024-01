Moratti su Mourinho al Napoli | «Farebbe impazzire tutti i tifosi»

Le parole di Massimo Moratti , ex presidente dell’Inter, sull’esonero dalla Roma di José Mourinho. Tutti i dettagli in merito Massimo Moratti , ex ... (calcionews24)

Inter vistato da Il Giornale, Massimo Moratti ha commentato l'esonero di José Mourinho dalla Roma. NON ME L'ASPETTAVO - "Inizialmente pe... (calciomercato)

...ed affetto tutte le squadre che allena, l'eroe del Triplete interiste, e le voci sullo Special One in azzurro l'anno prossimo continuano a rincorrersi. Intervenuto a radio Kiss Kiss...Mou, Napoli e De Laurentiis E Massimo, chelo conosce bene, dice la sua: "A lui farebbe piacere allenare il Napoli perché è una piazza importante e ha un progetto importante". E ..."Se Zerbin andrà al Monza Se dovesse andare, il prestito è comunque secco e tornerebbe alla base, non è ancora una cosa decisa".A sorpresa, José Mourinho potrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis per sedersi sulla panchina del Napoli nella prossima stagione José Mourinho potrebbe ...