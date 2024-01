Monza | furiosa rissa tra giovani brianzoli | magrebini e tunisini Spunta pure un coltello | emessi 4 Daspo Willy

(Di lunedì 22 gennaio 2024), la lite scatta immediata e altrettanto repentinamente degenera in. Unacolluttazione tra due gruppi di contendenti animosi che ha visto contrapporsie ragazzi di origine magrebina e, registrata anei giorni scorsi. Uno scontro violento che ha richiesto agli uomini delle forze dell’ordine intervenuti molta pazienza e determinazione per farsi largo nella massa indistinta die dirimere la, scoppiata nella nella centralissima Via Bergamo. Gli equipaggi del nucleo radiomobile dei carabinieri della cittadina sono riusciti, a costo di molta fatica, a interrompere le ostilità e a far terminare la colluttazione tra le due bande. Poi, hanno proceduto con l’identificazione e le ...

La Roma è. Alla fine della partita contro l'Atalanta i giallorossi annunciano il silenzio stampa, ... andare incontro a un deferimento come accaduto dopo- Roma o quest'anno alla vigilia ...Il finale di Napoli -è stato particolarmente teso con liti in campo ed espulsioni. Ecco il momento del rosso a Walter Mazzarri, intevenuto con un po' troppa foga per dividere Bondo e ...Il celebre circuito che ogni anno ospita la Formula Uno rappresenta un punto di riferimento per gli sport motoristici italiani e mondiali. Terzo circuito permanente al mondo dopo Brooklands in UK e ...Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha fatto l’analisi della moviola riguardo gli episodi in Monza-Inter: le sue dichiarazioni ...