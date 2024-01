Monte di Procida adotta Junker | l’app per la raccolta differenziata

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024)diche aiuta a fare unaperfetta con una svolta per il comune Niente più dubbi davanti ai bidoni della, né confusione per un cambiamento nei calendari del porta a porta comunale. Adiè arrivataper lache ogni giorno aiuta 3 milioni di italiani a gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti. La DM Technology Srl, affidataria del servizio di igiene urbana, tra le iniziative migliorative dell’offerta tecnica partecipate in sede di gara, ha reso operativa, mettendola gratuitamente a disposizione dei propri cittadini. ...