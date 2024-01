Montalto | una mattina di legalità con Don Luigi Ciotti

(Di lunedì 22 gennaio 2024), 22 gennaio 2024- “I ragazzi hanno avuto la possibilità di apprendere meglio cosa sono le mafie e come espandono le loro radici nel territorio. Unata di riflessione e di consapevolezza su come combatterle e diffondere la”. Queste le parole del Sindaco didi Castro Emanuela Socciarelli che questaha partecipato all’incontro con Don, fondatore dell’associazione “Libera” che ha incontrato centinaia di giovani della “Rete di scuole G.Falcone”. Donai ragazzi ha raccontato la sua esperienza che l’ha portato a creare negli anni una grande rete di, volta a promuovere la partecipazione attiva e costruire una società giusta, democratica e solidale. Sul palcoscenico del ...

... volta a promuovere la partecipazione attiva e costruiresocietà giusta, democratica e solidale. Sul palcoscenico del teatro Lea Padovani i giovani delle scuole didi Castro e della ...Il calendario IT - Alert Regione per Regione 23 gennaio ore 14.30, simulazione del collasso di... stabilimento BUTANGAS, Comuni interessati:Uffugo, Rende, Rose e Luzzi (CS). Campania, ...In memoria del magistrato che per primo indagò i fitti misteri della mafia trapanese, pagando le proprie indagini non solo con la vita ma anche con l’indifferenza generale che ne seguì, il ...La campagna “Un Giusto in una terra ingiusta” si concluderà il 22 giugno nell’atrio della Biblioteca Comunale di Palermo, già teatro dell’ultima apparizione pubblica di Paolo Borsellino, con una ...