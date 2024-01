Molte esplosioni all' inceneritore di Raibano | ci sono feriti | terrore a Riccione

(Di lunedì 22 gennaio 2024), botti in seriestati sentiti intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 22 gennaio, all'di, frazione del Comune di, provincia di Rimini. Sul postointervenuti immediatamente il 118 e i Vigili del fuoco: stando alle prime testimonianze, ci sarebbero alcuni. In seguito alleè stata immediatamente allertata Arpae per le analisi dell'aria, poiché l'episodio è avvenuto nel sito dove si bruciano i rifiuti. Articolo in aggiornamento

di queste operazioni sui bambini sono state effettuate senza anestesia, a causa della ... "I bambini piccoli coinvolti nellesono particolarmente vulnerabili nei confronti delle lesioni ...Questo, a lungo andare, destabilizza i mercati e può portare a improvvisedi volatilità. Cosa fare, dunque "Per attraversare con successo una fase in cuinotizie positive sono già ...Un boato tremendo ha fatto sobbalzare i residenti di Rovereto sulla Secchia (Modena), molti dei quali si sono riversati in strada in pigiama e ciabatte. L’onda d’urto ha scagliato detriti e mattoni fi ...Alle 4 un boato forse proveniente da un'auto in un garage. Ancora da verificare se ci siano feriti. Sul posto vigili del fuoco e 118 ...