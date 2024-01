Modena | casa crollata dopo un’esplosione | feriti ed evacuati Il sindaco | «Un boato tremendo» – Il video

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Una forte esplosione si è verificata questa mattina, lunedì 22 gennaio, intorno alle 4.30 a Rovereto di Novi, nella Bassa in provincia di. La deflagrazione sarebbe stata provocata – scrive il Resto del Carlino – da una fuga di gas o dallo scoppio di un’automobile alimentata a GPL. Non risultanogravi o vittime, ma nell’onda d’urto altre abitazioni intorno sono state danneggiate. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di, Bologna, Carpi, San Felice e Mirandola. Circa 8 persone avrebbero riportato ferite lievi, una è ricoverata per controlli, ma non sarebbe grave. Ci sono degli, per precauzione, portati in una palestra della città emiliana. Ildi Novi di, Enrico Diacci, ha fatto sapere che «questa mattina alle 4.20 il paese ...

