Modena | arrivano con quattro elicotteri al ristorante | “C’è parcheggio?”

L’appuntamento è per lunedì 29 gennaio alle 20.30 alla Polisportiva Modena est, uno dei ‘covi’ del partito quando c’è da serrare le fila. La chiamata ai militanti è arrivata tra l’altro attraverso ...A ridosso delle nomination agli Oscar, arrivano puntuali quelle ai Razzie, per i peggiori film dell'anno trascorso: ricorrono nelle categorie I Mercen4ri, L'esorcista del Papa, Shazam! Furia degli Dei ...Due modenesi, un parmense e un reggiano si sono presentati al pranzo, organizzato in un piccolo ristorante sulle colline in provincia di Modena, con