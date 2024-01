Mobilità verticale ATA | dopo oltre 10 anni si può passare da un’area a quella immediatamente superiore Requisiti

In attesa della firma definitiva del nuovo CCNL 2019-21 e delle novità per il personale ATA con il nuovo ordinamento, la nuova figura dell'operatore ... (orizzontescuola)

Dopo la firma definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le norme del nuovo CCNL entrano in vigore. Le informazioni attualmente si basano ... (247.libero)

Tra le novità in arrivo con la firma definitiva del CCNL 2019-21 e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il ritorno della Mobilità verticale ... (orizzontescuola)

... nella sua interezza, per garantire unain sicurezza da e verso il cuore della regione'. ... - rifacimento della segnaletica orizzontale enelle zone di maggior rischio. Redazione 22/...La sua struttura imbottita garantisce il massimo della sicurezza in. Le pratiche maniglie ... La tasca esternaè adatta per riporre accessori e altro. Il tessuto tecnico è durevole, ...