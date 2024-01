Misurare l’altezza! Prevenire il break point

Leggi su lortica

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Oggi sono antipatico. AltezzaScrivo un post sulla decadenza strutturale del nostro organismo. Conoscere per gestire il nostro corpo nel passare degli anni. Ho incontrato Carlo, erano anni che non lo vedovo. Trasformato. Era più alto di me di circa 10 cm, quando assieme andavano al liceo classico. Ora è alto come me! Carlo ha compromesso la sua altezza perché il suo connettivo ha ceduto. Ed è un cedimento irreversibile. Per perdere quasi 10 cm ha messo anni. Succede in silenzio, ma succede! Controllare l ‘altezza, è una scelta di medicina preventiva. Ciascuno di noi con il passare degli anni arriva ad un punto di cambiamento del suo corpo! Quando la spinta anabolica giovanile finisce, inizia la lunga fase della progressiva decadenza funzionale ed estetica! Chiamo: punto di rottura, il momento fisiologico dell’inizio della decadenza estetica ...