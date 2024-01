Missione militare e uso della forza | così Italia | Francia e Germania difenderanno le navi nel Mar Rosso dagli Houthi Tajani | «È un dovere»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sarà «un interventoa difesa dellemercantiline» lanavale nel Mar, con. A garantirlo è il ministro degli Esteri Antonio. «C’è un crollo nel traffico mercantile, noi siamo un Paese esportatore e abbiamo ildi difendere le nostre. Non facciamo la guerra a nessuno ma difendere le nostreè unRepubblica e del governo», ha ribadito. Saranno la Its Federico Martinengo (F-596) e la Virginio Fasan (F-591) le dueche faranno parteeuropea Aspides per proteggere il Mar. ...

"Stiamo proponendo insieme a Francia e Germania - afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles - una, che possa garantire con ...Non si fermano gli attacchi ai mercantili nel Mar Rosso, oggi si definisce laeuropea a Bruxelles per la protezione del traffico marittimo. Il 'fronte' del Mar Rosso si ...l'offensiva...L’Unione Europea si appresta a lanciare una delle sue operazioni congiunte più significative nella storia recente, concentrandosi sul Mar Rosso, teatro di attacchi da parte degli Houthi. Nell’incontro ...La nostra Marina Militare sta già operando per difendere le nostre navi mercantili, ma serve una nuova missione europea”. È quanto ha detto ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al ...