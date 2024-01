Minacce | missili e provocazioni | perché Kim vuole scatenare una guerra

Nonostante gli annunci e le, la flotta russa non è più riuscita a ripristinare il suo ... sottomarini, aerei e. Questa situazione, però, non ha impedito agli ucraini di ottenere le ...... compresi droni,e caccia. In caso di necessità, sono previsti anche interventi di forze ... A fronte di ciò si spiegano ledelle Guardie rivoluzionarie iraniane, le quali appoggiano i ...Non si fermano gli attacchi ai mercantili nel Mar Rosso, oggi si definisce la missione europea a Bruxelles per la protezione del traffico marittimo. Il ‘fronte’ del Mar Rosso si è aperto dopo l’avvio ...Navi russe che caricano armi nel porto nordcoreano di Najin. È quanto immortalato da fotografie satellitari che gli 007 di Londra hanno fornito a un gruppo di esperti dell'Onu. Le ...