Milano-Cortina 2026 | Giuseppe Sala | “Per la pista di bob tempi stretti | presentate due soluzioni”

... e a tempo stesso ho l'onere e anche ovviamente l'onore di presiedere il comitato organizzatore delle Olimpiadi prossime invernali che ci saranno in Italia a, per cui credo che non ...... e a tempo stesso ho l'onere e anche ovviamente l'onore di presiedere il comitato organizzatore delle Olimpiadi prossime invernali che ci saranno in Italia a, per cui credo che non ...non solo con l'opportunità di Milano Cortina 2026. La prossima estate tornerà in funzione la stessa tratta, con biciclette al seguito; si lavora su altre linee, da quella tra Milano e la Costa Azzurra ...e a tempo stesso ho l'onere e anche ovviamente l'onore di presiedere il comitato organizzatore delle Olimpiadi prossime invernali che ci saranno in Italia a Milano-Cortina, per cui credo che non debba ...