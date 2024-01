Milan | tre anni fa iniziava l’avventura di Tomori in rossonero

Al via la settimana in cui si terrà la riunione della Bce. Il cambio tra euro e dollaro è in area 1,09. Il gas oscilla attorno ai 27 euro. Spread ... (ilsole24ore)

Al via la settimana in cui si terrà la riunione della Bce. Il cambio tra euro e dollaro è in area 1,09. Il gas oscilla attorno ai 27 euro. Spread ... ()

... dal 1963 al 1976, per un totale di 378 presenze e 208 gol, vincendo pervolte la classifica ... uno strappo muscolare riportato il 1° febbraio 1976 in Cagliari -. Non aveva ancora 32 anni: ...Cinque trofei con l'Inter in due anni e mezzo (e una finale di Champions),Supercoppa Italiana di fila alla guida dei nerazzurri battendo Juventus,e Napoli nell'ordine, cinque in tutto contando le due ai tempi della Lazio. Simone Inzaghi si consacra sempre più ...Il Milan e il mercato estivo, un connubio che sta funzionando in quel di Milanello. Le statistiche confermano che il calciomercato di questa stagione ha portato.I nerazzurri volevano bissare la vittoria dello scorso anno contro il Milan sempre in Arabia e il tre a zero contro la Lazio aveva ridato una grossa euforia a tutto l’ambiente grazie alla meravigliosa ...