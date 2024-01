Milan | idea Soyuncu per la difesa | il ds dell’Atletico Madrid conferma

Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera studia il colpo in difesa e spunta anche l’ idea Chalobah dal Chelsea in prestito Il Milan non vuole ... (dailymilan)

Calciomercato Milan - idea Tanguy Nianzou per sei mesi : Pioli riflette

Calciomercato Milan, per la difesa spunta l’idea Tanguy Nianzou in prestito per sei mesi dal Siviglia. Pioli ora riflette Per la difesa il nome in ... (dailymilan)