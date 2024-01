Milan | dopo i fatti di Udine Mike Maignan attacca il calcio italiano…

(Di lunedì 22 gennaio 2024)il triste episodio di razzismo nei confronti di, il numero 1 rossonero hato il sistemavuole andare a fondo. Sì, perché non è il tipo che si tira indietro o ha paura di dire ciò che pensa. Lo dimostra anche il fatto che al termine della partita vinta per 3-2 contro l’se, il francese ci ha voluto mettere la faccia davanti alle telecamere per raccontare e condannare l’accaduto. Non è finita qui però. Il numero 1 del, al rientro dal campo, ha voluto tornare nuovamente sull’episodiondo a gran voce il sistemaitaliano, sui propri canali social: “Oggi un intero sistema deve assumersi le ...

...campo al Meazza Indubbiamente la ripartenza prevista per sabato 27 a San Siro a domicilio del... E allora quale miglior teatro per riprendersi la scena In fondo, non c'è niente da perdere e......sono certi e lui vorrebbe incontrare De Laurentiis E' passata una settimana dalla scelta della Roma di esonerare Mourinho e chiamare De Rossi sulla panchina giallorossail ko col. Il ...Non solo per il Milan, ma anche per la Roma ... Tornando alle certezze: la Roma domani dopo l'allenamento mattutino si imbarcherà per Riyad interrompendo una importate settimana di lavoro in vista ...Hanno segnato quattro gol a testa in campionato, uno in più di Leao. L’analisi di Pioli: "A Rafa manca la rete, ma la squadra viene prima di tutto". L’attaccante serbo in prestito dalla Fiorentina a c ...