Milan | cosa filtra sul grande colpo in attacco | da Zirkzee a Sesko | la situazione

Sabato sera alcuni tifosi dell'Udinese hanno insultato il portiere delchiamandolo "scimmia" e mimando il verso dell'animale. Il giocatore ha abbandonato il campo insieme ai compagni e il match è stato sospeso per 5 minuti. Secondo la procura i responsabili ...... spiega invece Inzaghi, riferendosi aldi Capello dei primi anni '90. Nemmeno 2 mesi fa, ... Tutti sappiamo semprefare, in partita si vede quello che facciamo in settimana. Noi lavoriamo ...Sono uno, due, tre sciagurati, e questo basta perché sia una cosa gravissima. Abbiamo già iniziato a guardare ... Collavino ha poi mandato un messaggio al portiere del Milan: "Voglio dirgli che siamo ...Dopo gli insulti razzisti subiti da Maignan nel corso di Udinese-Milan, si è accesa la polemica in diretta: “Ecco cosa avrei fatto” La 21esima giornata di Serie A verrà ricordata più per quello che è ...