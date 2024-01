Milan | cori razzisti a Maignan? In Premier League 10 anni di Daspo!

(Di lunedì 22 gennaio 2024)contro Mikea Udine, inla pena è l’arresto e il Daspo di 10… Che cos’hanno in comune Kasey Palmer e Mike? Entrambi sono state vittime di razzismo nella scorsa giornata nei propri rispettivi campionati, a poche ore di distanza. Non solo il numero 1 del, anche il centrocampista di origini giamaicane ha fermato la partita tra lo Sheffield Wednesday e il suo Coventry per le offese ricevute da parte del pubblico di casa: «All’inizio ho lasciato perdere. Ma durante una rimessa laterale ho sentito più persone urlare e ripetere il verso della scimmia». A quel punto Palmer non ci ha più visto: ha fermato il gioco, chiamato l’arbitro e chiesto la sospensione della gara. L’incontro ...

discriminatori di qualche decina di tifosi dell'Udinese sabato sera all'indirizzo del portiere francese delMike Maignan hanno giustamente indignato il mondo del calcio e l'opinione ...E il vicepremier Salvini ha sottolineato: "ed espressioni razziste vergognosi, grande ... sia delche di altre squadre. Come l'Udinese, chiamata in causa da Maignan e definita "complice per ...UDINE - La proposta più concreta per dimostrare che il Friuli e Udine non sono luoghi razzisti, l'ha tirata fuori il sindaco del capoluogo friulano, Alberto Felice De Toni.Non ci sono stati cori, che non sono stati percepiti né dall’arbitro né ... Collavino ha poi mandato un messaggio al portiere del Milan: "Voglio dirgli che siamo profondamente dispiaciuti per quello ...